В молодежной общественной организации назначен новый председатель

Состоялась итоговая ежегодная конференция регионального отделения Российского Союза Сельской Молодежи. Мероприятие проходило в главном корпусе Кубанского Государственного Аграрного Университета им. И.Т. Трубилина. Почетные гости конференции: Резниченко Сергей Михайлович - первый проректор КубГАУ; Евланов Владимир Лазаревич - депутат Государственной Думы РФ; Коробка Андрей Николаевич - заместитель губернатора Краснодарского края по агропромышленному комплексу; Дерека Федор Иванович - министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края; Шипулин Александр Владимирович - член Общественной палаты РФ; Орленко Сергей Юрьевич - заместитель председателя комитета по развитию агропромышленного комплекса Законодательного Собрания Краснодарского края; Поголов Александр Викторович -председатель комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи Законодательного Собрания Краснодарского края. Каждый спикер в своем приветственном обращении поздравил участников круглого стола с успешным окончанием текущего года и выразил надежду, что в новом году ребята покажут еще лучший результат.

После приветственной части с отчетным докладом о деятельности Краснодарского регионального отделения Общероссийской молодежной общественной организации «Российский союз сельской молодежи» за 2017 год выступил председатель РО - Юров Константин Станиславович:

- «Активисты и члены нашей организации – это учащиеся, студенты, молодые специалисты агропромышленного комплекса, начинающие фермеры. Процветание России невозможно без активного участия молодежи в возрождении села и улучшения благосостояния его жителей! Наше региональное отделение за 2017 год приняло участие в более чем 100 мероприятий различного уровня, открыло более 6 отделений «Российского союза сельской молодежи» на территории Краснодарского края, провело около 50 культурно-массовых мероприятий, в которых приняли участие более 500 активистов. Мы – это представители молодого поколения России, связавшие свою судьбу с российским селом и агропромышленным комплексом России и будем и дальше развивать данное направление!», - отметил он в своем выступлении.

Обсуждение итогов деятельности Краснодарского регионального отделения РССМ длилось около часа и вызвало живой отклик среди участников конференции. Отдельным пунктом в повестке мероприятия значилось переизбрание Лидера организации. Константин Юров, по достижению определенного возраста, согласно действующему уставу, сложил с себя полномочия и предложил на пост председателя своего заместителя Сергея Урайкина, которого ребята выбрали единогласно путем открытого голосования.

- «Спасибо за оказанное доверие! Уверен, что смогу его оправдать, потому как впереди нас ждет большая работа, мы вместе должны набирать обороты, придерживаясь заданного Константином Станиславовичем курса. Моя задача популяризировать наше движение в отдаленных районах края, вовлекая в него все большее число молодых, активных и перспективных людей. Вместе - мы сила!», - поблагодарил участников новый председатель регионального отделения РССМ.