Пресечены попытки доставки средств сотовой связи в исправительные учреждения УФСИН России по Краснодарскому краю

Две попытки доставки мобильных телефонов на территорию исправительного учреждения пресечены сотрудниками ИК-14 УФСИН России по Краснодарскому краю.

В обоих случаях задерживались граждане, прибывшие на свидание с отбывающими наказание в исправительном учреждении родственниками. В ходе личного досмотра у посетителей были обнаружены и изъяты спрятанные в личных вещах мобильные телефоны и зарядные устройства к ним.

По одной попытке доставки мобильных телефонов на режимную территорию было пресечено сотрудниками ИК-5 и ЛИУ-8. В данных случаях запрещенные предметы обнаруживались при досмотре продуктовых передач, передаваемых осужденным.

Еще одним способом, которым «доброжелатели» с воли пытаются доставить запрещенные предметы на режимную территорию, является переброс через основное ограждение. Благодаря профессионализму сотрудников отделов охраны, предотвратившим такие противоправные действия, средства мобильной связи не попали на территорию СИЗО-3, ИК-3, ИК-6 и ИК-9.

В отношении всех граждан, пытавшихся передать запрещенные предметы на территорию исправительных учреждений, составлены протоколы об административных правонарушениях.

Напоминаем, что санкция ст. 19.12.КоАП РФ предусматривает конфискацию запрещенных предметов и штраф в размере 5 тысяч рублей.