В почтовых отделениях и на сайте Почты России появились открытки акции «Благодарю»

В отделениях Почты России по Краснодарскому краю, а также на сайте «Открытки почтой» https://www.pochta.ru/postcards появились открытки бессрочной некоммерческой акции «Благодарю», организованной совместно с «Рыбаков Фондом». Теперь каждый житель Кубани может, отправив открытку, сказать спасибо близкому человеку или незнакомцу, который однажды помог или оказал поддержку.



Даже если отправитель не знает точного адреса получателя, послание тоже может быть доставлено. Для этого достаточно приобрести специальную открытку, в которой уже есть адрес Центра обработки данных Акции, и описать свою историю как можно подробнее. Специалисты Центра обработки данных «Рыбаков Фонда» постараются найти вашего адресата!



«У благодарности не может быть срока давности, не может быть границ. Поэтому наша акция поможет передать теплые слова благодарности через годы и расстояния. Поверьте, они согреют не только того, кому сказали «спасибо». Теплее и радостнее станет и вам самим, потому что вы, наконец, сказали то, что хотели, но не могли сказать столько лет. Главное, что поблагодарить человека можно, даже если вы не знаете, где живет ваш адресат», - говорит автор акции, президент «Рыбаков Фонда» Елена Ульянова, добавляя, что присоединиться к Акции можно и онлайн: отправить благодарственную открытку через интернет, заказав ее на сайте https://www.pochta.ru/postcards, или просто написать слова благодарности в соцсетях с хэштегом #благодарю (#ThankYou).



Первыми участниками акции «Благодарю» стали 26 000 участников Всероссийского фестиваля молодежи и студентов, в рамках которого акция стартовала. 21 октября 2017 года к акции присоединился, назвав ее «правильным делом», первый заместитель руководителя администрации Президента РФ, глава оргкомитета ВФМС Сергей Кириенко. Подробнее ознакомиться с условиями акции можно на сайте акции: www.blagodaru.ru