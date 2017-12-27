В администрации Краснодара появились должности двух новых заместителей главы города

Депутаты городской думы на заседании 26 декабря поддержали инициативу мэра Краснодара Евгения Первышова провести изменения в кадровом составе.
Глава краевого центра объяснил, что такая мера необходима для повышения эффективности работы администрации после сокращения штата в прошлом году.
Один из новых заместителей займется вопросами строительства, содержания улично-дорожной сети и дорожным движением.
Вторую новую ставку заместителя мэра займет Виталий Косенко, который с 9 января 2018 года возглавит блок внутренней политики, который тогда же начнет работать. Косенко будет курировать департамент по взаимодействию с правоохранительными органами, управление кадровой политики и муниципальной службы, информационно-аналитическое управление.
В администрации Краснодара появились должности двух новых заместителей главы городаСреда, 27 декабря 2017 07:23
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Депутаты городской думы на заседании 26 декабря поддержали инициативу мэра Краснодара Евгения Первышова провести изменения в кадровом составе.