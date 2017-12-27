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Пресечена попытка доставки спиртосодержащей жидкости в ИК-14 УФСИН России по Краснодарскому краю

Среда, 27 декабря 2017 07:25
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В ходе реализации оперативной информации на прилегающей территории к ИК-14 УФСИН России по Краснодарскому краю при попытке переброса через основное ограждение запрещенных предметов был задержан гражданин К.

При личном досмотре задержанного было обнаружен и изъят полимерный пакет, в котором находились 28 полторалитровых пластиковых бутылок со спиртом. Этот новогодний «подарок» с воли предназначался осужденному Ж. 1961 года рождения.

В отношении гражданина К. за попытку передачи запрещенных предметов на режимную территорию ИК-14 был составлен протокол об административном правонарушении по ст. 19.12.КоАП РФ. Санкция данной статьи предусматривает конфискацию запрещенных предметов и штраф в размере до 5 тысяч рублей.

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