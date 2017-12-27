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Краснодарский край в 2017 году вошел в пятерку регионов с самыми активными пользователями карт «Мир»

Среда, 27 декабря 2017 09:36
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27 декабря 2017 года, Москва. Пресс-релиз – Согласно данным Национальной системы платежных карт (оператор платежной системы «Мир»), определены десять регионов, жители которых стали самими активными пользователями платежных карт «Мир» в 2017 году.

Жители Краснодарского края вошли в пятерку наиболее активных держателей национального пластика, совершив более 12,3 млн транзакций с использованием карт «Мир» в течение 2017 года.

«Средняя сумма покупки по картам «Мир» в Краснодарском крае составила 728 рублей. При этом мы отмечаем тенденцию на снижение среднего чека в торговых терминалах. Если в начале года он составлял 1 712 рублей, то теперь эта цифра преодолела лишь отметку в 700 рублей. Подобная закономерность говорит о том, что национальные карты уверенно проникают в обыденную жизнь людей, ими пользуются не только для снятия наличных или какой-то единовременной покупки, но и для оплаты повседневных товаров и услуг», - отметили в пресс-службе Национальной системы платежных карт.

Возглавила рейтинг столица: москвичи совершили порядка 67 млн операций за 12 месяцев уходящего года. На втором месте находится Республика Крым, жители которой провели 39,5 млн операций.

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