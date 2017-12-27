Активисты ОНФ выявили в малых городах Кубани проблемы с организацией парковочных мест

В региональное отделение ОНФ поступило несколько сигналов от жителей малых городов Краснодарского края с жалобами, на формальное отношение к организации парковочных мест для людей с ограниченными возможностями. Общественники провели мониторинг ситуации в Анапе, Новороссийске, Ейске, Новокубанске и Славянске-на Кубани. И выявили в 7 социальных объектов края нарушения в организации парковочных мест для инвалидов.

В проведении мониторинга активисты ОНФ ориентировались на статью 15 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в РФ» на стоянках возле социально значимых объектов должно быть отведено не менее 10% парковочных мест для людей с ограниченными возможностями. Так же, согласно ПДД инвалидное место должно быть отмечено: знаком 8.17 "Инвалиды" совместно со знаком 6.4 "Парковка (парковочное место)", а так же должна быть нанесена разметка - дублирование дорожного знака "Инвалиды" 1.24.3; Кроме того, общественники анализировали, происходит ли эвакуация автомобилей с парковочных мест для инвалидов в муниципальном образовании. Города Краснодар и Сочи не принимали участие в мониторинге, так как проблема с количеством и организации парковочных мест для инвалидов здесь не была зафиксирована активом.

В ходе мониторинга активистами ОНФ всего осмотрен 31 объект, из них социальных – 16, остальные важны для полноценной жизнедеятельности – кинотеатры, театры, торговые центры, крупные магазины. Из 16 социальных объектов выявлено восемь учреждений с нарушениями организации парковочных мест для инвалидов или формальный подход. В пенсионном фонде Новокубанска, перинатальном центре Армавира, городской больнице Новороссийска, почтовом отделении, водоканале и поликлинике Славянска-на-Кубани парковка организована формально – отсутствие знака, но наличие разметки или наоборот, не происходит эвакуация автомобилей, которые занимают парковочные места для людей с ограниченными возможностями. А в двух поликлиниках Новороссийска вообще отсутствуют парковочные места для людей с

ограниченными возможностями. Остальные проверенные 15 объектов – театры, кинотеатры, торговые центры на 80% имеют нарушения, но чаще всего именно формального характера.

«Результаты проведенных мониторингов будут направлены главам муниципальных образований Краснодарского края для устранения выявленных нарушений. Даже в тех муниципалитетах, где выявлены формальные нарушения, необходимо принять меры, ведь для здорового человека не проблема пройти несколько кварталов до поликлиники или больницы, а для человека с ограниченными возможностями это серьезный барьер», – прокомментировала итоги мониторинга руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Социальная справедливость», депутат Госдумы Светлана Бессараб.