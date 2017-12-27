В Краснодаре полицейский подозревается в покушении на посредничество во взяточничестве

Вторым отделом по расследованию особо важных дел краевого управления СКР возбуждено уголовное дело в отношении старшего оперуполномоченного УЭБиПК ГУ МВД России по краю. Он подозревается в покушении на посредничество во взяточничестве в особо крупном размере (ч.3 ст. 30, ч.4 ст. 291.1 УК РФ).

По версии следствия, в августе 2017 года сотруднику полиции стало известно о проводимой его коллегами проверке в отношении мужчины на предмет возможного совершения им преступления в сфере экономики. В этой связи у полицейского возник преступный умысел, направленный на посредничество во взяточничестве. Реализуя задуманное, он высказал представителю мужчины требование о передаче ему денежных средств в размере 2 миллионов рублей для дальнейшей передачи коллегам за способствование в непривлечении мужчины к уголовной ответственности. Однако в сентябре 2017 года полицейский узнал о том, что в отношении мужчины возбуждены уголовные дела. Между тем, он вновь встретился с женщиной, действовавшей в интересах мужчины, и предложил передать ему вышеуказанную сумму, пояснив, что часть денег предназначена его коллегам, а другая – неустановленным должностным лицам. Представитель мужчины согласилась, однако о противоправных действиях полицейского сообщила в правоохранительные органы. 16 ноября 2017 года заявительница встретилась с сотрудником полиции и передала требуемую денежную сумму. Довести преступный умысел, направленный на посредничество во взяточничестве, полицейскому не удалось, так как его дальнейшие действия были пресечены оперативными сотрудниками УФСБ по краю и ОРЧ по СБ ГУ МВД РФ по краю.

В настоящее время рассматривается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.