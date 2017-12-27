В Новороссийске женщина подозревается в убийстве знакомой

Следственным отделом по городу Новороссийску СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении 36-летней женщины, подозреваемой в убийстве 29-летней знакомой (ч.1 ст.105 УК РФ).

Установлено, что женщины вели асоциальный образ жизни и злоупотребляли алкоголем. По версии следствия, в ночь на 26 декабря 2017 года они распивали спиртные напитки в квартире по улице Днестровской, в которой временно проживала 36-летняя женщина. В процессе употребления алкоголя между ними возник конфликт, в ходе которого последняя нанесла один удар ножом в область грудной клетки 29-летней знакомой. От полученного повреждения потерпевшая скончалась на месте.

В настоящее время подозреваемая задержана, рассматривается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.