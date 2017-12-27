Более 14 млн. руб. фискальных платежей взыскали кубанские приставы в ходе рейдов

В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю подвели итоги масштабных рейдов, посвященных взысканию задолженностей по фискальным платежам. В рамках рейдовых мероприятий приставы осуществили выходы по месту жительства почти 16 тысяч кубанцев, задолжавших порядка 682 миллионов рублей.



В рамках 630 исполнительных производств был наложен арест на имущество на общую сумму 18 миллионов 800 тысяч рублей. Кроме того, в рамках 572 исполнительных производств на сумму 12 миллионов 700 тысяч рублей были установлены источники доходов должников.



Общая сумма денежных средств, выплаченная должниками в результате рейдов, достигла 14 миллионов 100 тысяч рублей. Помимо этого почти 2,9 тысячи исполнительных производств на сумму около 40 миллионов рублей признаны перспективными к фактическому окончанию.