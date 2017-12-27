В Мостовском районе усиливают противодействие коррупции

В Мостовском районе Краснодарского края состоялось межведомственное совещание руководства отдела УФССП России по Краснодарскому краю и прокуратуры. На повестке дня стояло обсуждение предпринимаемых мер по противодействию коррупции.

Собравшиеся поговорили о существующей законодательной базе, направленной на выявление и пресечение коррупционных проявлений в службе судебных приставов. Кроме того, на совещании были подробно разобраны конкретные случаи склонения судебных приставов к противоправным действиям.

Начальник Мостовского районного УФССП России по Краснодарскому краю Дмитрий Шалайкин также рассказал о реализации положений приказа ФССП России от 06.09.2010 N 410 (в редакции от 29.06.2016) «Об утверждении Положения о порядке уведомления федеральным государственным гражданским служащим Федеральной службы судебных приставов о фактах обращения к нему в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, регистрации такого уведомления и организации проверки содержащихся в уведомлении сведений». Именно этот приказ содержит алгоритм действия сотрудника службы судебных приставов при попытке дать ему взятки.

Как в завершение отметил Дмитрий Шалайкин, подобные межведомственные совещания проводятся в районе регулярно, охватывая все сферы деятельности судебных приставов-исполнителей и судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов.