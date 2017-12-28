Почта России закупила 144 новых большегрузных автомобиля, сэкономив 16 млн рублей в год на обслуживании

Почта России приобрела 144 большегрузных автомобиля HINO, основная часть из которых грузоподъемностью 10 тонн предназначена для магистральных перевозок почтовых отправлений. Дополнительно производителем автомобилей HINO предоставлен сертификат на проведение бесплатного годового технического обслуживания на все 144 автомобиля, что сократит затраты Почты России в среднем на 16 млн руб. в год.

Использование дополнительного транспорта позволит сократить время доставки почтовых отправлений адресатам. Закупленные большегрузные машины обладают оптимальным соотношением цены и качества и позволяют снизить затраты предприятия на закупку топлива. Все автомобили оборудованы спальными местами для водителей и подходят для дальних магистральных перевозок.

69 автомобилей поступят в распоряжение Московского филиала Почты России. Они будут использоваться для доставки отправлений внутри страны, связывая столичный регион с областями ЦФО, СФО, СКФО, ЮФО и УФО. Также по 11 автомобилей получат макрорегионы Волга-2 и Северо-Запад и по несколько автомобилей отправятся в другие макрорегионы Почты России.

«Обновление автопарка Почты России особенно актуально в предновогодний пиковый период, когда наблюдается значительный рост объема отправлений. Новые грузовые автомобили позволят обеспечить высокое качество услуг и сократить затраты на обслуживание транспорта. В 2017 году мы закупили около 2600 автомобилей, обновив более 15% автотранспортного парка», - отметил генеральный директор Почты России Николай Подгузов.

Автопарк Краснодарского филиала Почты России за 2017 год обновился более чем на 15 % - это 67 новых автомобилей разных марок отечественного производства.

В рамках программы Почты России по обновлению автопарка в этом году в города-миллионники поступили 675 фургонов марки Ford. Помимо этого, Почта России закупила 502 автомобиля Lada Largus, 97 полноприводных автомобилей ГАЗ «Соболь 4х4», 351 фургон «ГАЗель NEXT», 188 грузовых автомобилей «ГАЗель Бизнес» и 205 фургонов ГАЗ-2705.

Почта России проводит высококонкурентные закупки, победители которых предлагают эксклюзивные цены. Транспортные средства приобретаются крупными партиями, что позволяет предприятию экономить значительные денежные средства. Так, при закупке автомобилей Ford и ГАЗ производители предложили Почте России воспользоваться государственной поддержкой и закупить транспортные средства по программе «Утилизация ТС», что позволило сэкономить Предприятию совокупно 267 миллионов рублей.