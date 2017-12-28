Битва патриота

Спор между газовиками и садоводами может спровоцировать социальный взрыв.

Первое, что говорят европейские специалисты, проехав с экскурсией по суперинтенсивным яблоневым садам в станице Ленинградской: «Не может быть!» Здесь поражает буквально все. Масштаб — под садами уже 500 гектаров и планируется довести эту цифр до семисот. Урожайность в два — четыре раза выше, чем при традиционном садоводстве. Безупречное качество и стопроцентная натуральность продукта. А еще есть собственное перерабатывающее производство, что называется, по последнему слову техники. И особенно изумляет зарубежных гостей, что все это сделано в России, а во главе всего процесса стоит один человек — Александр Акимов.

Только благодаря его безудержной энергии и деловой хватке, за каких-то семь лет, как он сам говорит, «на коленке» создано градообразующее предприятие, на котором в сезон трудится до семисот жителей станицы Ленинградской, обеспечивая свои семьи.

Но еще больше удивились бы европейские садоводы, узнай они, что это молодое, перспективное предприятие — гордость района и Кубани кому-то мешает.

Труба-дело

Через месяц в Арбитражном суде Краснодарского края будет рассматриваться иск ООО «Газпром трансгаз Краснодар» о признании недействительными разрешений на строительство, выданных администрацией Ленинградского района в 2016 году А. А. Акимову.

Газовики, а именно Кущевское ЛПУМГ (линейно-производственное управление магистральных газопроводов) ООО «Газпром трансгаз Краснодар» утверждают, что Акимовым при строительстве логистического центра не соблюдено безопасное расстояние от оси газопровода. Требование одно: снести строения.

Предмет споров — труба, которая была проложена в далеком 1959 году по землям колхоза имени Ленина. На протяжении десятилетий никаких споров ни с кем не возникало. В переломные годы о трубе то ли забыли, то ли посчитали ее точное местоположение фактом несущественным, но никаких ограничений по использованию земель над газопроводом не было. Именно в этом статусе Александр Акимов и приобрел свои гектары под будущий сад и производственную базу.

— С газовиками трения начались в 2015 году. Внезапно они вспомнили про эту трубу и потребовали прекратить любую хозяйственную деятельность на расстоянии 25 метров в обе стороны от оси газопровода,— объясняет Александр Акимов. — Я их спрашиваю: «Где труба лежит? Где предупреждающие знаки? Почему не обращали внимание на то, что земля продавалась без ограничений деятельности?» В итоге требования газовиков были отклонены судом и их обязали установить информационные таблички. — Но я решил не нагнетать ситуацию и в убыток себе отступил от оси старой трубы не на 25 метров, а на 92 — на всякий случай. Кстати, за пустую землю, а это несколько гектаров, я плачу налоги.

Для справки: ежегодно сад Александра Акимова в виде налогов и других платежей перечисляет в бюджет более 18 миллионов рублей. При выходе на проектную мощность цифра как минимум утроится.

В восьми метрах от банкротства

Предприятие развивалось. О достижениях суперинтенсивного сада узнали в Европе, и иностранные специалисты приезжали посмотреть, а затем давали самые высокие оценки.

Продукция появилась на прилавках в крупных торговых сетях. Но Александр Акимов понял, что пробиваться в одиночку очень трудно, и решил создавать класс садоводов нового поколения.

Для этого он взялся за другой проект: строительство двух центров: оптово-логистического — по хранению и сбыту сельскохозяйственной продукции и по обучению садоводов. К слову, возведение подобных комплексов — один из приоритетов краевой власти. Губернатор на всех уровнях продвигает идею создания разветвленной сети хранилищ, и из бюджета выделяются большие средства на такие комплексы. Акимов же предложил строить за собственный счет.

Проект подписали на Международном инвестиционном форуме «Сочи-2016». Сразу же началось строительство, но в марте, после того как в реализацию вложили 120 миллионов рублей, газовики вышли с новым иском. На этот раз речь зашла о том, что здания находятся ближе разрешенного расстояния от оси газопровода.

— Когда знакомые узнали, что я хочу построить учебный центр, не все поняли, говорят: «Зачем растить себе конкурентов?» Во-первых, я — патриот. Хочу, чтобы наши люди ели полезные продукты, женщины рожали здоровых детей, а молодежь не уезжала из станиц и с хуторов. А во-вторых, наш главный и не очень честный конкурент — это некачественный дешевый импорт. Отечественный производитель обеспечивает только 15 процентов потребностей России в садоводческой продукции. При этом наши яблоки качественнее и полезнее. Но лоббировать интересы российских садоводов на федеральном уровне никто не торопится, потому что мы пока не являемся заметной силой,— аргументирует Александр Акимов. — Чем больше крепких садоводческих хозяйств, тем увереннее наша позиция. Вместе мы — сила. Как у Маяковского: «А если в партию сгрудились малые — сдайся, враг, замри и ляг! Партия — рука миллионопалая, сжатая в один громящий кулак». Такой кулак и надо создать, чтобы выбить химический импорт с российских прилавков.

Вот я и хочу помочь в организации дела каждому, кто намерен растить сады. Ведь мы выстраивали свое предприятие методом проб и ошибок. Первые годы несли колоссальные убытки из-за элементарных просчетов, а порой и из-за нечистоплотности иностранных консультантов, которые только хотели заработать на нашей неопытности. Такие потери мало кто выдержит, но их можно избежать, если знать. Теперь у меня есть возможность бесплатно обучать наших садоводов: налажены связи с проверенными европейскими экспертами, готовыми читать лекции и проводить семинары. Будем консультировать по логистике, маркетингу, продажам. Для преподавателей, кстати, в центре обучения предусмотрено четыре номера-люкс. Аудитории и лаборатория должны быть оснащены самым современным оборудованием. Только приходите и получайте знания, которые гарантируют успешность бизнеса. У меня уже запись в несколько сотен желающих учиться. Но нет, из-за споров с газовиками я вынужден заморозить проект: стоят коробки зданий, оборудование пылится на складах, люди сидят без работы. Кому это выгодно?

Новый иск в суд от Кущевского ЛПУМГа основан на Своде правил 36.13330.2012 «СНиП 2.05.06-85* „Магистральные трубопроводы”», согласно которому нельзя строить капитальные здания ближе ста метров от оси газопровода. Почему еще пару лет назад газовики бились за 25 метров от трубы — еще один вопрос.

У Александра Акимова здание учебного центра и один из трех холодильников заступают за определенную газовиками новую черту на восемь метров. Свою позицию оппоненты садовода аргументируют тем, что вышеназванный свод правил создан в соответствии с федеральным законодательством. В этом нет сомнений. Но как быть с другим, более свежим документом? Речь о поручении Президента РФ Правительству от 9 июля 2017 года. В одном из пунктов глава государства требует обеспечить «внесение изменений в законодательство Российской Федерации в целях создания правовых механизмов для возможного использования гражданами зданий и сооружений, не

относящихся к магистральным трубопроводам и расположенных в пределах минимальных расстояний от магистральных трубопроводов, при соблюдении следующих условий: права собственности на объекты и земельные участки зарегистрированы гражданами в установленном порядке; собственниками объектов предоставлены письменные подтверждения об отсутствии претензий, в том числе материальных, к организациям — собственникам магистральных трубопроводов в случаях возникновения аварийных ситуаций».

Согласитесь, прямо списано с дела Александра Акимова. Права собственности оформлены по закону. Материальных претензий к газовикам садовод не имеет. Единственное, что он хочет,— не мешайте. Может, поручение президента кому-то не указ?

Личный интерес?

В районном и краевом судах газовики проиграли вчистую. Все документы у Акимова есть. Пошли в арбитражный. Однако, так как Александр Акимов оформил землю на себя, а данный орган физлицами не занимается, иск вчинили администрации станицы Ленинградской за то, что она якобы незаконно выдала разрешение на строительство.

— На мой взгляд, здесь все базируется на ущемленных человеческих амбициях руководства Кущевского ЛПУМГ. Хотят насолить лично мне,— уверен Александр Акимов. — Одно непонятно: неужели не видят, что эта никому не нужная тяжба вредна всем. Уже сейчас страдают сотни людей. Я не строю комплекс — десятки семей лишены очень приличного заработка. Не получает налоги бюджет. Не работает перспективный образовательный проект, который не стоит государству и аграриям ни копейки. Тормозится строительство логистического центра, жизненно необходимого району, а значит, в следующем году возможны проблемы с хранением и сбытом урожая. Газовики говорят — сноси здание. Но где они были, когда утверждался проект. Они видели также, когда началось строительство, и все равно молчали. На той стадии я бы отодвинулся и еще спасибо бы им сказал. Хотя опять же у меня все документы в порядке, и там никаких ограничений нет. Но мне лишние конфликты ни к чему. Так ведь нет, дождались, когда будут вложены десятки миллионов, и лишь тогда вышли с претензиями. По телевизору говорят, что Газпром — это национальное достояние, а на деле местные начальники самой народной компании страны «ставят палки в колеса». Я уверен в своей правоте и вместе с тем не удивлюсь, если решение суда будет не в мою пользу. К чему это приведет? Очень просто: я выкорчую сад. Не из вредности, а от усталости. Я доказал Европе, что российские сады могут быть лучше, чем у них. Яблоки наши вкуснее и несут только пользу. А здесь, в родном Ленинградском районе, вынужден судиться, доказывать свою невиновность. Поймите, я найду применение своим деловым качествам в другой области и построю новое дело. Но где будут работать те полтысячи ленинградцев, которые трудились в садах? Чем они заплатят за газ, если заработать негде? Об этом руководители ЛПУМГ не думают. Да о чем можно говорить, если соседние с нашим предприятия уже практически уничтожены этой старой трубой! На одном снесли завод по производству бетона, построенный всего несколько лет назад. Другие на грани или в процедуре банкротства из-за судов. Перспективная промышленная зона у нас в районе вылетает в трубу.

Умейте слышать

В то же время Александр Акимов предлагает решение, которое было бы выгодно всем, сумей стороны посмотреть на дело с позиции развития родного района и повышения благосостояния ее жителей.

Он предлагает перенести газораспределительную станцию (ГРС) на место врезки в основной газопровод. Тем более что спорная труба очень стара и с ней скоро все равно придется что-то решать. Так, может, сразу сделать так, чтобы были учтены интересы и газовиков, и жителей Ленинградской?

По мнению предпринимателя, которое подтверждено многочисленными консультациями со специалистами, перенос обезопасит предприятия и жителей станицы от возможных аварий, тем более такой пример уже есть: неподалеку от районного центра действует автоматическая газораспределительная станция совхоза «Ленинградский» СКВО. Она находится вне жилой и промышленной зоны, полностью автоматизирована и не доставляет никому проблем. АГРС понижает давление газа до разрешенного на территории населенного пункта, в связи с чем трубы проходят по станице, не создавая угрозы для жизни жителей и работы предприятий. В спорной же трубе давление высокое, и пролегает она фактически по территории районного центра, что в случае аварии приведет к большим неприятностям.

— При переносе ГРС за пределы станицы ООО «Газпром трансгаз Краснодар» закончит судебные тяжбы как минимум с пятью предприятиями станицы и получит в их лице гарантированных потребителей газа, которые будут покупать топливо в объеме, равном третьей части потребляемого всей станицей,— объясняет Акимов. — Оживут предприятия — появится работа у людей. Молодежь перестанет в город рваться, ведь классные специалисты и на селе очень прилично могут зарабатывать. Письма с предложением о переносе я разослал. Но эффект — ноль.

Не на того напали

На сколько хватит Александра Акимова? Тот, кто его знает лично, уверенно скажет: до победы!

В бизнес Акимов пришел из Советской Армии. За плечами офицера несколько командировок к самым южным рубежам. Он не любит об этом вспоминать, а на прямые вопросы молчит и переводит разговор. Но в разговоре то и дело проскакивает поговорка, которая, похоже, является его жизненным принципом: «Русские своих не бросают».

Предпринимательством занялся в конце восьмидесятых. Начальный капитал заработал... в поле. В советское время армия помогала колхозам биться за урожай. Акимов прекрасно разбирается в технике, может управлять любым транспортом. В 1989 году на комбайне он больше всех намолотил зерна в подшефном колхозе, и его премировали новой вазовской «шестеркой». Покатавшись три месяца на мечте всей своей жизни, Александр продал машину и купил на заводе в Тихорецке старый разобранный МАЗ. Друзья посмеивались над таким чудачеством, а Акимов на несколько месяцев пропал в гараже.

Грузовик починил. Научил управлять махиной друзей-однополчан, как и он, ушедших в запас, взял их в напарники. Работали с заводами как частники. Через год у Акимова было восемь МАЗов. Через два — тридцать шесть. Дальше — в геометрической прогрессии. А потом Акимов захотел купить новый МАЗ и уехал в Белоруссию. Почти на год.

На Минском автомобильном заводе, в отделе сбыта, возможно, до сих пор сохранилась табличка со следующим текстом: «В 1991 году частному предпринимателю Акимову А. А. продан первый автомобиль МАЗ».

Эта история достойна книги. Но даже краткий пересказ красноречиво говорит о характере Акимова. Ради того, чтобы ему продали новый МАЗ, он проработал на этом заводе девять месяцев в качестве снабженца. Нет металла, так как из-за нехватки энергии встал завод-смежник в Липецке,— Акимов летит в Москву и выбивает лимиты для партнера. Нечем платить зарплату работникам промышленного гиганта — договаривается о бартере с колхозами, чтобы сотрудники МАЗа получили хотя бы продукты.

— Когда я прибыл в Минск, грузовик стоил 18 тысяч рублей. Через девять месяцев я увез оттуда шесть МАЗов за 1 миллион 115 тысяч рублей каждый. Так оценило мою работу руководство завода. Еще одна мечта сбылась,— смеется Александр Акимов.

В Белоруссии Акимов знакомится с предпринимателем из Прибалтики, у которого простаивает новая линия по консервированию овощей,— колхозы в округе разорились и сырья нет. «Грибы — очень выгодное дело, но где их взять?» — посетовал новый

знакомый — и Акимов тут же летит в Алтай. Покупает на месте старый ГАЗ-69, ружьишко, берет провизию — и в тайгу. Неделю бродил по топям-болотам... и нашел.

Заброшенная база райпо, где местные жители прежде сдавали дары леса, подошла идеально. Кругом грибов и клюквы — черпай не убудет. Привезли из Ленинградской двадцать семей. Местные работать за деньги не хотели: тратить некуда. Повезли в тайгу муку, масло, крупы. По бартеру дело пошло. Но через четыре месяца пришлось свернуться. Китайцы чувствовали себя в тех местах хозяевами и не терпели конкуренции. Начались запугивания людей, стычки. Милиция помочь не могла, а вероятность вооруженного противостояния была очень реальна.

— За людей испугался. Годы лихие, места глухие. Тогда там стреляли чаще, чем пели. В общем, уехали. Но и за эти несколько месяцев семьи из Ленинградской заработали столько, что каждая «ячейка общества» купила по квартире и машине. С последним я помог — в России тогда еще за автомобилями очередь была, а через Белоруссию вопрос легче решался,— вспоминает Акимов.

К 2010 году один разбитый грузовик превратился в мощное автотранспортное предприятие и еще десяток вспомогательных бизнесов. Заводы края и соседней Ростовской области стояли в очередь к Акимову, чтобы он взялся за решение их логистических вопросов.

— Дисциплина у нас военная. Но и платим достойно. Поэтому и люди за место держатся. А отсюда и все остальное растет: соблюдение сроков, четкое выполнение обязательств и так далее,— объясняет Александр Акимов.

Садоводами не рождаются

Идея создания сада появилась после встречи с делегацией из Италии, на которую Акимов попал почти случайно. Решив свои дела с давним партнером, бизнесмен хотел уйти, но уступил предложению остаться на следующую встречу и послушать.

Итальянские садоводы в переговорах прощупывали почву для дальнейшего сотрудничества и нарвались на безудержную энергию Акимова. Он загорелся.

— Я искренне не понимаю тех, кто говорит, что в России чего-то нельзя сделать, как в Европе. Тем более на Кубани. И меня зацепил разговор с итальянцами, которые вполне заслуженно хвастались своими садами. Захотелось доказать, что мы тоже кое-что умеем. Но где сады и где я? Пошел учиться,— говорит садовод.

В пятьдесят лет Акимов снова сел за парту. Его учителями были профессора Италии, Голландии, Франции, Сербии. Как губка он впитывал новые знания и спрашивал, спрашивал, спрашивал.

— Среди иностранцев тоже хитрецов хватает. Были такие, что втюхивали свой продукт и технологии, а они у нас неприемлемы. Случалось, намеренно обманывали. И отношение к России далеко не везде позитивное. Например, я больше никогда не поеду в Польшу. В последний раз был у одного садовода на экскурсии. Сорвал яблоко и хотел попробовать. Он его вырвал: «Это нельзя есть. Это для русских». — «А я кто?» — «Сегодня ты гость. Не русский». Ох и разозлился я. Яблоко то, наверное, до границы добросил. Противно стало. Больше туда ни ногой.

Но и хороших людей много. Подружился я с одним итальянцем — Джованни. Потомственный садовод. Привез его сюда — и он зажегся нашей идеей. Захотел поучаствовать в создании такого сада, чтобы его коллеги ахнули. Джованни очень многому меня научил. Даже со своими ссорился. Я по-итальянски не говорю, но понимаю. Так вот, они его ругают: «Зачем ты этому папуасу столько даешь? Все равно в их дикой России ничего не получится». А он кипятится, доказывает,— улыбается, вспоминая, ленинградский садовод. — В прошлом году привез он своих товарищей к нам на экскурсию — и те обалдели. Это был звездный час Джованни. Я тогда ему громко, чтобы все слышали, говорю: «Спроси, как им русские папуасы?» Они засмущались: папуасы-то слово интернациональное.

Но обо всем не расскажешь. Как объяснить, что Акимов ради садов свернул практически весь свой прежний и очень рентабельный бизнес? Что мог побороться за государственное финансирование логистического центра, но все риски и затраты взял на себя? Что готов бесплатно делиться знаниями и даже помогать начинающим садоводам? С позиции бизнеса этого не понять. С точки зрения успешного предпринимателя Акимова — иначе нельзя.

— Все говорят про социально ответственный бизнес. На мой взгляд, он другим быть и не может. Сад в Ленинградской. Я здесь же живу. Меня знают люди, я многих знаю. Это наша Родина. Мы все ее любим и хотим, чтобы наша станица, район, Кубань, страна процветали. При другом мышлении я мог бы уже давно беззаботно греться на пляже где-нибудь в Ницце. А для меня это страшный сон. Я люблю свою землю. И знаю, как сделать ее еще лучше. Но почему-то все время приходится тратить время, силы, энергию на доказательство очевидных вещей. Разбазаривать себя в сиюминутных склоках вместо того, чтобы создавать будущее. И самое обидное, что боремся-то со своими. Может, пора уже научиться думать об общем благе, а не только о своем? — спрашивает Александр Акимов.

Победить такого нельзя — это понятно. Слова «сады выкорчую!», хочется верить, сказаны в сердцах и Акимову хватит внутренних сил продолжить движение вперед. Но каких бы высот он достиг, а вместе с ним и родная станица, если бы не тратил энергию на битву, которая никому не нужна.

Иван ПРЫТЫКА

Фото Владимира СЕМЕНЦА

Садовое хозяйство «БАМ»: Краснодарский край, станица Ленинградская, ул. Производственная, 1а, тел. 8 (86145) 3-70-89; е-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. , сайт: www.sadbam.ru