Близится к завершению строительство десятикилометрового участка магистрального водовода «Троицкого группового водопровода»

26 декабря 2017 года успешно завершен один из этапов строительно-монтажных работ по вводу в эксплуатацию нового участка магистрального водовода МВ-3 ремонтно-эксплуатационного управления «Троицкий групповой водопровод» ГУП Краснодарского края «Кубаньводкомплекс».

Напомним, на протяжении последних лет в рамках масштабной реконструкции Троицкого группового водопровода ведется строительство нового магистрального водовода МВ-3 диаметром 1000 мм. В настоящее время уже построен участок магистрали протяженностью 10 километров от насосной станции третьего подъема НС-3, расположенной недалеко от города Крымска, до ПК-96 за станицей Неберджаевской. Завершающий этап строительства данного участка согласно проекта – устройство в трех местах перемычек между новым магистральным водоводом МВ-3 и действующим МВ-2.

«12-13, 19-20 и 25-26 декабря 2017 года были выполнены строительно-монтажные работы по врезке тройников с поворотно-дисковыми затворами в магистральный водовод МВ-2 диаметром 1000 мм на ПК-0, ПК-96+40 и ПК-49+00 от насосной станции третьего подъема НС-3 до насосной станции четвертого подъема НС-4. Поворотный затвор на магистральном водоводе – важнейший элемент системы водоснабжения, который позволяет регулировать расход воды в трубопроводе или совсем прекращать в нем движение воды для выключения на ремонт отдельных участков магистрали», - пояснил Леонид Пархоменко, начальник участка водопроводной сети РЭУ «Троицкий групповой водопровод».

Новая магистральная линия заменила наиболее аварийный участок старого магистрального водопровода МВ-1. Старая магистраль была построена более 46 лет назад и за эти годы стальные трубы уже давно выработали свой установленный ресурс и имели высокую степень износа. Стоило увеличить подачу воды, и аварийные трубы прорывало. Точечный ремонт не давал долгого эффекта.

Финансирование проекта осуществляется из краевого бюджета. Заказчик ГКУ «Главное управление строительства Краснодарского края», генподрядчик ООО «НППФ Краснодаравтодорсервис». В дальнейшем планируется продолжить строительство магистрального водовода МВ-3. Будет построено еще два километра до ПК-120 за станицей Неберджаевской. Также на стадии проектирования строительство участка от насосной станции второго подъема НС-2 до насосной станции третьего подъема НС-3 протяженностью 27 км.

Новый магистральный водовод МВ-3 позволит решить многолетнюю проблему и стабилизировать ситуацию с водоснабжением в черноморских городах Новороссийске и Геленджике, а также повысить надежность работы системы водоснабжения Троицкого группового водопровода и качество оказания услуг потребителям.