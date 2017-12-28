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Путин дал оценку работе губернаторов

Четверг, 28 декабря 2017 07:16
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Вы работали в очень сложных условиях, много внутренних экономических проблем, связанных с падением цен на наши традиционные товары и с внешними ограничениями. И в целом все справились очень достойно со своими обязанностями, со своей работой.
Владимир Путин
Президент РФ
По словам президента, необходимо сохранять преемственность власти в регионах. При этом губернаторы должны иметь возможность реализовывать свои планы.
«Нужно, чтобы новый руководитель региона, а на его плечах огромная ответственность за людей, их благосостояние, самочувствие, чтобы он чувствовал себя полноценным руководителем региона, иначе работы не получится. В то же время он мог бы опираться, повторю еще раз, на то, что было сделано до него, и на ваш опыт, на знания», — заметил президент.

В ходе встречи Владимир Путин поздравил собравшихся с наступающими новогодними праздниками и пожелал им всего самого доброго.

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