Путин дал оценку работе губернаторов

Вы работали в очень сложных условиях, много внутренних экономических проблем, связанных с падением цен на наши традиционные товары и с внешними ограничениями. И в целом все справились очень достойно со своими обязанностями, со своей работой.

Владимир Путин

Президент РФ

По словам президента, необходимо сохранять преемственность власти в регионах. При этом губернаторы должны иметь возможность реализовывать свои планы.

«Нужно, чтобы новый руководитель региона, а на его плечах огромная ответственность за людей, их благосостояние, самочувствие, чтобы он чувствовал себя полноценным руководителем региона, иначе работы не получится. В то же время он мог бы опираться, повторю еще раз, на то, что было сделано до него, и на ваш опыт, на знания», — заметил президент.



В ходе встречи Владимир Путин поздравил собравшихся с наступающими новогодними праздниками и пожелал им всего самого доброго.