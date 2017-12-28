В Краснодаре полицейский вымогал взятку в два миллиона

В августе этого года полицейский узнал об организации проверки мужчины, подозреваемого в неизвестном экономическом преступлении. В этот момент у правоохранителя и возникла идея попросить у него взятку.



— Он высказал представителю мужчины требование о передаче ему двух миллионов рублей для передачи коллегам взамен на способствование в непривлечении мужчины к уголовной ответственности, — рассказали в следственном комитете края.



Представитель мужчины согласилась, однако сообщила об этом в органы. 16 ноября женщина встретилась с мужчиной и передала ему эти деньги. После этого полицейского задержали сотрудники ФСБ.



Сейчас расследование уголовного дела продолжается.