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В Краснодаре полицейский вымогал взятку в два миллиона

Четверг, 28 декабря 2017 07:22
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В августе этого года полицейский узнал об организации проверки мужчины, подозреваемого в неизвестном экономическом преступлении. В этот момент у правоохранителя и возникла идея попросить у него взятку.

— Он высказал представителю мужчины требование о передаче ему двух миллионов рублей для передачи коллегам взамен на способствование в непривлечении мужчины к уголовной ответственности, — рассказали в следственном комитете края.

Представитель мужчины согласилась, однако сообщила об этом в органы. 16 ноября женщина встретилась с мужчиной и передала ему эти деньги. После этого полицейского задержали сотрудники ФСБ.

Сейчас расследование уголовного дела продолжается.

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