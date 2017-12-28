«Краснодар Водоканал» готов к работе в праздничные дни

«Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») готов к работе в период новогодних праздников и повышенным нагрузкам на систему водоснабжения, которые отмечаются в период с 31 декабря по 8 января.

Краснодарцам, активно готовящимся к торжествам, накануне праздников требуется воды больше, чем обычно. Расход коммунального ресурса в это время возрастает на 8-10 тысяч кубометров. Каждые сутки в ночное время водопроводные станции накапливают в резервуарах чистую воду, для обеспечения города ее необходимым количеством.



Для обеспечения непрерывной работы сооружений водоподготовки и очистки стоков ежесуточно будут задействованы 85 сотрудников краснодарского водоканала. Для внеплановых работ подготовлено 60 единиц спецтехники, среди которых илососы, самосвалы, экскаваторы, автокраны, тракторы и др.



«Комплекс мероприятий, направленный на обеспечение надежной работы систем водоснабжения в период праздников, был проведен заблаговременно, - рассказал заместитель главного инженера ООО «Краснодар Водоканал» Станислав Гераськов. - Сформированы дежурные аварийные бригады, проведена проверка оборудования, укомплектован аварийный запас материалов. Диспетчерская водоканала обеспечит круглосуточный прием звонков от абонентов, а заявки будут выполняться максимально оперативно».



В новогоднюю ночь на дежурстве будут находиться 14 аварийных бригад краснодарского водоканала, готовые выехать по вызову для обеспечения стабильного водоснабжение или водоотведения жителей города.



В случаях возникновения аварийных ситуаций необходимо обращаться по телефонам информационно-справочной службы и диспетчерской службы ООО «Краснодар Водоканал»: (861) 217-03-33 и (861) 220-28-38.