В 2018 году в партийном проекте «Местный дом культуры» примут участие досуговые центры 19 муниципальных образований Краснодарского края

В Краснодарском крае завершилась реализация партийного проекта «Единой России» «Местный дом культуры» 2017 года, в ходе которого удалось обеспечить материально-технической базой – новой одеждой сцены, звуковым и световым оборудованием более 25 Домов культуры в 21 муниципальном образовании края. Напомним, что в начале 2017 года на реализацию проекта, с учетом софинансирования из краевого и местных бюджетов, было направлено более 60 млн рублей. Однако, уже сегодня известно, что проект продолжится в 2018 году.



«В предновогодний период в 21 муниципальном образовании прошли праздничные торжественные открытия досуговых центров после обновления. Это настоящий праздник для творческих коллективов и гостей зрительных залов в станицах и селах. Каждый ДК получил необходимое: новые кресла, костюмы сцены, декорации, звуковое оборудование. - прокомментировала итоги реализации программы региональный координатор проекта «Местный дом культуры», депутат Госдумы Светлана Бессараб. – Партийный проект уникален, впервые из федерального бюджета были выделены средства на развитие культуры в селах. Целью проекта является реализация наказов избирателей, улучшение качества жизни на селе, повышения доступности культурных благ для сельских жителей. И уже в первый год реализации проекта стало очевидным, что развитие и обновление материально-технической базы сельских клубов и домов культуры в городах с небольшой численностью населения способствует росту клубных формирований и кружков, направленных на развитие творческого потенциала детей и молодежи, сохранению культурного наследия и местных традиций. Именно поэтому и по просьбе избирателей правительством и руководством партии было решено продолжить реализацию проекта «Местный дом культуры» в 2018 году. Стоит также отметить возросший интерес к проекту, ведь уже сегодня подано более 200 заявок от досуговых центров Краснодарского края».



По предварительной информации, этап согласований прошли ДК из 19 муниципальных образований края (Абинский, Апшеронский, Брюховецкий, Выселковский, Гулькевический, Динской, Кавсказский, Каневской, Красноармейский, Крыловской, Новокубанский, Приморско-Ахтарский, Северский, Староминской, Темрюкский, Тимашевский и Туапсинские районы), однако какие именно ДК районов примут участие в программе, пока не известно. В заявках руководители домов культуры в большей степени отметили желание обновить костюмы и механизмы сцены, звуковое оборудования, кресла в зрительных залах и закупить музыкальные инструменты.



Все ли Досуговые центры войдут в программу, станет известно в начале 2018 года, после согласования бюджета программы.