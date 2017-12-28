Посетители ТРЦ «OZ МОЛЛ Краснодар» смогли узнать о своих долгах

В предновогоднюю неделю сотрудники Управления службы судебных приставов по Краснодарскому краю провели акцию «Узнай о своих долгах» в торгово-развлекательном центре OZ МОЛЛ Краснодар.

По согласованию с генеральным директором ООО «Лидер» OZ МОЛЛ Краснодар Игорем Владимировичем Аверкиным пункт дежурства судебных приставов был развернут близ недавно открывшегося на территории ТРЦ многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг.



В рамках акции любой желающий смог узнать у судебных приставов о наличии у себя задолженностей. Помимо этого, сотрудники ведомства рассказывали о банке данных исполнительных производств и на месте учили людей пользоваться мобильной версией этого сервиса.



За несколько часов дежурства к судебным приставам обратилось не менее 150 человек. Тем, у кого выявили долги, была дана подробная консультация о порядке предоставления в службу судебных приставов документов, подтверждающих погашение задолженностей.



«Подобные акции мы проводим регулярно. Например, на прошлой неделе такое же дежурство состоялось в ТРЦ «Красная Площадь», - комментирует главный судебный пристав Краснодарского края Александр Кумиров. –Отмечу, что информирование граждан о возможности использования банка данных исполнительных производств ведется и путем размещения тематических аудиороликов на внутренних радио ТРЦ и гипермаркетов Краснодара».