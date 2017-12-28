На Кубани подвели итоги рейдов по взысканию зарплаты

В декабре сотрудники районных и городских отделов Управления Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю провели масштабные рейдовые мероприятия, направленные на активизацию взыскания задолженностей по заработной плате.

В рамках более 440 исполнительных производств были осуществлены выходы по адресам нахождения организаций-должников и индивидуальных предпринимателей, ущемляющих законные права наемных работников на своевременное получение заработной платы. Результатом стало наложение ареста на имущество должников в рамках 5 исполнительных производств. Также судебные приставы вручили требования об исполнении решений судов в рамках 144 исполнительных производств на общую сумму 11 миллионов 400 тысяч рублей.

В рамках 87 исполнительных производств были вручены предупреждения об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ (Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта), составлен 1 административный протокол.

Должники на месте погасили задолженность на сумму 25 тысяч рублей. 94 исполнительных производства признаны перспективными к окончанию фактическим исполнением на сумму 3 миллиона 500 тысяч рублей.