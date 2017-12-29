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Путин подписал закон о повышении минимальной зарплаты

Пятница, 29 декабря 2017 09:09
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С 2018 года МРОТ составит 9 489 рублей в месяц — это 85% от величины прожиточного минимума трудоспособного населения за второй квартал 2017-го.
С 2019-го он всегда будет равен размеру прожиточного минимума на второй квартал года.

Сейчас минимальный размер оплаты труда составляет 7800 рублей.

Ранее документ одобрили Госдума и Совет Федерации.

Повысить МРОТ с нынешних 71−72 процентов от прожиточного минимума до 85 процентов и затем уравнять их предложил сам Путин.

Величина прожиточного минимума определяется правительством для оценки уровня жизни населения в стране. Его значение используется при разработке федеральных социальных программ, установлении МРОТ, размеров стипендий, пособий и других соцвыплат.

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