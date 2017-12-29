Путин подписал закон о повышении минимальной зарплаты

С 2018 года МРОТ составит 9 489 рублей в месяц — это 85% от величины прожиточного минимума трудоспособного населения за второй квартал 2017-го.

С 2019-го он всегда будет равен размеру прожиточного минимума на второй квартал года.



Сейчас минимальный размер оплаты труда составляет 7800 рублей.



Ранее документ одобрили Госдума и Совет Федерации.



Повысить МРОТ с нынешних 71−72 процентов от прожиточного минимума до 85 процентов и затем уравнять их предложил сам Путин.



Величина прожиточного минимума определяется правительством для оценки уровня жизни населения в стране. Его значение используется при разработке федеральных социальных программ, установлении МРОТ, размеров стипендий, пособий и других соцвыплат.