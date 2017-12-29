Замглавы администрации Анапы стал Евгений Азизов

Ранее Азизов занимал должность главного специалиста-эксперта аппарата избирательной комиссии Краснодарского края, а также был руководителем исполкома Новороссийского местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия».
На состоявшейся 41-й сессии горсовета народные избранники согласовали его кандидатуру на должность заместителя главы Анапы, курирующего вопросы внутренней политики, сообщается на сайте города.
Замглавы администрации Анапы стал Евгений АзизовПятница, 29 декабря 2017 09:11
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Ранее Азизов занимал должность главного специалиста-эксперта аппарата избирательной комиссии Краснодарского края, а также был руководителем исполкома Новороссийского местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия».
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