Погода на Новый год 2018 в Краснодаре: вместо снега будет гроза

На Кубани теплая, почти весенняя погода, поселилась надолго. И эта зима близка к тому, чтобы стать аномально теплой за последние 10, а то и 20 лет.

— В ночь с 31-го декабря по 1-ое января какие-то осадки могут быть, но температуры, к сожалению, достаточно высокие +2 +4 градуса, чтобы дождь превратился в снег, — рассказывает «Комсомолке» Андрей Бондарь. — Количество осадков может быть слабое, умеренное. Они будут, скорее всего, моросящими.



На всей территории края средние дневные температуры будут равняться +9 +14 градусов, а кое-где на юге достигнут +17-ти. И только ночные — понизятся кое-где до минусовых отметок.