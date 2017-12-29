Что ждет россиян с 1 января

С 1 января получить госуслуги можно будет в любом МФЦ или профильном учреждении на территории РФ вне зависимости от места жительства. В перечень входят такие операции, как получение паспорта, регистрация автомобиля, выдача водительских удостоверений, регистрация граждан и другие.



Для банков с универсальной лицензией с 1 января установлен минимальный размер собственных средств в сумме 1 млрд руб. Для кредитных организаций с базовой лицензией — 300 млн руб.



С 1 января начнется взимание штрафов за нарушение закона о мессенджерах. В случае отказа идентифицировать пользователей с администрации сервисов могут взыскать до 1 млн руб. Кроме того, если мессенджеры не будут исполнять требование об ограничении рассылки запрещенной информации, то оператор связи сможет ограничить к ним доступ.



С 1 января в России за кибератаки на информационную структуру госорганов вводится уголовная ответственность. Максимальное наказание — до 10 лет лишения свободы.



C 1 января по решению Минтруда в Единой информационной системе управления кадровым составом госслужбы РФ появится реестр коррупционеров-госслужащих. В списки попадут чиновники и силовики, уличенные во взятках. Вносить в реестр недобросовестных госслужащих будут их работодатели.



Российские страховщики с 1 января будут получать сведения о ДТП при помощи навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС и построенных на базе систем, например ЭРА-ГЛОНАСС (российская государственная система экстренного реагирования при авариях). Теперь все данные о ДТП будут передаваться в автоматизированную информационную систему ОСАГО.



В новых полисах ОСАГО появится QR-код. С его помощью можно будет получить сведения о договоре в режиме онлайн. Также с 1 января увеличится «период охлаждения» с 5 до 14 дней, в течение этого времени автолюбитель имеет право отказаться от дополнительных услуг, навязанных страховщиками.



С 1 января в России разрешается выпускать коммерческую технику не ниже класса Евро-5. Под эту норму попадают грузовики, автобусы и легковые автомобили повышенной проходимости.



В России с 1 января запретят использовать автобусы старше 10 лет для организованной перевозки детей. Закон должен был вступить в силу еще год назад, однако его неоднократно переносили.



С 1 января в Москве и Московской области для иностранных рабочих подорожает трудовой патент. Для легальной работы в столице мигрантам нужно будет ежемесячно платить 4500 рублей, в Подмосковье — 4300 рублей.



С 1 января оформлять ветеринарные сопроводительные документы нужно будет только в электронной форме. Такая система вводится для товаров животного происхождения и распространяется как на сырье, так и на готовую продукцию.



С 1 января 2018 года в России запрещается производство и оборот слабоалкогольных тонизирующих напитков (энергетиков), за исключением экспорта. Речь идет об алкогольной продукции с содержанием этилового спирта менее 15%, содержащей тонизирующие вещества.



С 1 января станет обязательным оформление электронных путевок на турпродукты. Сведения о бронировании и оплате будут вноситься в специальную систему. С помощью этого туристы смогут отслеживать статус своей покупки.



С 1 января 2018 года за рождение (усыновление) первого ребенка ежемесячно будет выплачиваться материальное пособие. Помощь будет адресной и выплачивается до достижения ребенком полутора лет. Средний размер выплат в 2018 году составит 10,5 тыс. рублей. Претендовать на выплаты смогут семьи, чей доход не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума.



С 1 января вступает в силу закон об индексации неработающим пенсионерам страховых пенсий. Теперь их будут индексировать один раз в год. Также устанавливается единый индекс роста страховых пенсий, превышающий величину инфляции.