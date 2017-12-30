«Таманский групповой водопровод» отметил свое 45-летие

Торжественное мероприятие, посвященное 45-летию со дня основания ремонтно-эксплуатационного управления «Таманский групповой водопровод» ГУП Краснодарского края «Кубаньводкомплекс», состоялось 26 декабря в Доме культуры станицы Старотитаровской. В празднично украшенном зале собрались представители коллектива – передовики производства, руководители служб и подразделений, а также ветераны и гости. Поздравить трудовой коллектив с юбилеем пришли заместитель главы МО Темрюкский район Евгений Пронько, и.о. директора ГУП КК «Кубаньводкомплекс» Александр Лазарев, глава Старотитаровского сельского поселения Александр Титаренко, глава Запорожского сельского поселения Нина Колодина и глава Вышестеблиевского сельского поселения Пантелей Хаджиди.

С добрыми словами в адрес коллектива в самом начале обратился заместитель главы МО Темрюкский район Евгений Пронько. В частности он отметил, - «Таманский групповой водопровод является одним из градообразующих предприятий Темрюкского района, а потому вносит большой вклад в социальное и экономическое развитие муниципального образования. От его стабильной работы во многом зависит качество нашей жизни. Трудно поверить в это, но еще 45 лет назад Таманский полуостров испытывал большие проблемы с питьевой водой. Сколько у людей было радости, когда долгожданная вода пришла в их дома. Сегодня предприятие ежедневно обеспечивает многотысячное население, виноградарские и винодельческие совхозы, промышленные предприятия качественным водоснабжением. Это заслуга коллектива, с полной отдачей работающего на благо жителей Темрюкского района. Хочется пожелать вам, уважаемые работники благополучия и достатка, удачи во всех начинаниях и успехов в вашем нелегком труде».

Со словами признательности и наилучшими пожеланиями к собравшимся обратился и.о. директора ГУП КК «Кубаньводкомплекс» Александр Лазарев. «Слагаемые успеха Таманского группового водопровода – это самоотверженность, профессионализм, результативность. В самые непростые времена для региона и страны предприятие никогда не подводило, работало надежно, ежедневно внося свой вклад в благополучие и процветание Тамани. Сегодня предприятие активно развивается, успешно реализует программы реконструкции и развития систем водоснабжения, что очень важно в условиях развития Таманского полуострова, строительства новых предприятий и производств. Таманский групповой водопровод располагает профессионально подготовленным персоналом и оснащенной технической базой. Все это необходимо для выполнения главной задачи – надежного водоснабжения потребителей. Уверен, что успешная, стабильная работа коллектива, накопленный за прошедшие десятилетия опыт, высокий профессионализм и самоотдача всех работников послужат залогом успешного выполнения намеченных планов на долгие годы. Искренне поздравляю коллектив с 45-летним юбилеем, благодарю за самоотверженный труд, преданность избранной профессии, за готовность в любую минуту прийти на помощь. Всему коллективу желаю больше заслуженных теплых слов в ваш адрес, благодарных улыбок, уважения и внимания! Дальнейших успехов в выполнении стоящих перед вами задач, крепкого здоровья, счастья и благополучия!»

Особое внимание во время праздника было уделено ветеранам предприятия, чьи трудовые традиции бережно сохраняются на протяжении всех этих лет.

С воодушевлением водоканальцы восприняли слова благодарности от глав сельских поселений, которые отметили позитивные изменения в работе предприятия, а также высокий уровень профессионализма работников. Горячо поздравил коллектив и начальник Таманского группового водопровода Андрей Горячкин,

Лучшие из лучших сотрудников предприятия за многолетний добросовестный труд, высокие производственные показатели и значительный вклад в развитие отрасли получили свои награды – Почетные грамоты от Министерства ТЭК и ЖКХ Краснодарского края, МО Темрюкский район, ГУП Краснодарского края «Кубаньводкомплекс», сельских поселений, а также Благодарственные письма от РЭУ «Таманский групповой водопровод».

Дней рождения без подарков не бывает. Известие о приобретении Министерством ТЭК и ЖКХ КК для РЭУ «Таманский групповой водопровод» 7 единиц специальной техники и 5 единиц ремонтного оборудования было встречено дружными аплодисментами.

В ходе мероприятия в честь юбилея Таманского группового водопровода, гостям и работникам предприятия были представлены музыкальные номера коллективов художественной самодеятельности Дома культуры станицы Старотитаровской.