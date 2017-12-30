Приставы спасут ваш отпуск

В международных аэропортах Краснодара и Сочи сегодня, 29 декабря, начинается круглосуточное дежурство судебных приставов. Акция продлится до 9 января включительно. В ее рамках сотрудники ведомства будут помогать кубанцам выехать за рубеж.

В разряд «невыездных» граждан можно попасть из-за подтвержденной судом задолженности по алиментам, налоговым или кредитным платежам, длительной неоплаты счетов за услуги ЖКХ, долгов перед частными лицами и т.д.

«Стартовой» суммой для вынесения судебным приставом-исполнителем постановления о наложении ограничения права должника на выезд за границу является 30 тысяч рублей. Однако, если гражданин не погашает задолженность (хотя бы частично) в течение двух месяцев после поступления исполнительного листа в службу судебных приставов, сумма снижается до 10 тысячи рублей.

«В Краснодарском крае ограничение на выезд за рубеж наложено на почти 150 тысяч граждан. Самая многочисленная категория – это злостные неплательщики алиментов. Среди «невыездных» их порядка 20 тысяч», - комментирует руководитель УФССП России по Краснодарскому краю – главный судебный пристав Краснодарского края Александр Кумиров.

В течение всех новогодних праздников, в случае если должник представит судебным приставам в аэропорту документы, подтверждающие погашение задолженности, с него оперативно снимут запрет и он сможет выехать за пределы Российской Федерации.

С 29 декабря по 9 января по всем интересующим вопросам, касающихся выезда за рубеж, кубанцы могут звонить по телефонам «горячей линии» (861) 262-25-06, 268-48-01.