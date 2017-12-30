Центр Краснодара частично перекроют на время празднования Нового года

В центре города рано утром уже перекрыли часть улиц. Например, закрыт проезд по улице Буденного со стороны администрации города от Красной до Красноармейской. Перекрыто движение по четной стороне по правой полосе улицы Красной — от Длинной до Буденного. В 15:00 от машин освободят участок улицы Буденного от Коммунаров до Красной по крайней правой полосе. А вечером проезд закроют сразу на нескольких участках в сердце краевой столице. Проехать станет невозможно по улице Красной от Длинной до Калинина, по Буденного от Рашпилевской до Коммунаров, по Красноармейской от Длинной до Кузнечной и по улице Длинной от Рашпилевской до Коммунаров.
Для удобства водителей на закрытых дорогах установят дорожные знаки со схемами объезда. Почти везде проезд откроют вечером 1 января.
Центр Краснодара частично перекроют на время празднования Нового годаСуббота, 30 декабря 2017 15:35
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В центре города рано утром уже перекрыли часть улиц. Например, закрыт проезд по улице Буденного со стороны администрации города от Красной до Красноармейской. Перекрыто движение по четной стороне по правой полосе улицы Красной — от Длинной до Буденного. В 15:00 от машин освободят участок улицы Буденного от Коммунаров до Красной по крайней правой полосе. А вечером проезд закроют сразу на нескольких участках в сердце краевой столице. Проехать станет невозможно по улице Красной от Длинной до Калинина, по Буденного от Рашпилевской до Коммунаров, по Красноармейской от Длинной до Кузнечной и по улице Длинной от Рашпилевской до Коммунаров.