Очередной миллиард рублей на ремонт дорог из федерального бюджета выделили Краснодару

Общий бюджет проекта «Безопасные и качественные дороги» госпрограммы «Развитие транспортной системы» на 2018 год составляет 31,25 млрд рублей. Средства распределены между 36 субъектами РФ. В Краснодарский край будет направлено 1 млрд рублей.

В пресс-службе администрации Краснодарского края пояснили, что на указанную сумму (федеральные субсидии будут дополнены из бюджетов различных уровней, в общей сложности 2 млрд рублей) в Краснодаре и Динском районе планируется отремонтировать порядка 60 объектов улично-дорожной сети протяженностью более 80 км.

Напомним, что между администрацией региона и Минтрансом РФ в 2017 году было заключено семилетнее соглашение.

По заключению экспертов установленным стандартом соответствуют менее 40% краснодарских дорог.

Благодаря участию в госпрограмме в 2017 году было отремонтировано около 50 участков дорожного полотна, в том числе самые «убитые» ул. Тургенева и ул. Новороссийскую, Садовый путепровод и т. д.

Бюджет проекта предусматривает трехуровневое финансирование. Кроме федеральных денег на эти цели выделялись средства из краевой и городской казны.

Однако жители кубанской столицы резко критиковали чиновников за то, что вместо развития улично-дорожной сети Краснодара и строительства новых дорог финансовые ресурсы были потрачены всего лишь на ремонт.

Как выяснилось, на то есть объективная причина. Кубанской администрации предстоит отчитываться перед Москвой за целевое использование и строго соблюдать все необходимые параметры программы, быть наравне с другими регионами по части её выполнения. А директор департамента строительства г. Краснодара Максим Карпенко на одном из совещаний озвучил, что на модернизацию краснодарских дорог нужно около 30 миллиардов рублей.