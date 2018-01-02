В первой половине новогодних каникул дожди на Кубани продолжатся

2 и 3 января в городах и районах края местами дождь. Температура воздуха ночью 0…+5, при прояснении до -3, местами по юго-восточным предгорьям до -5; днем 6−11, местами до 13 градусов тепла. На Черноморском побережье в начале периода небольшой дождь. В горной части местами туман. Температура воздуха ночью 3−8; днем 5−10, по югу местами до 15 градусов тепла.



В краевом центре, по прогнозу Гисметео, 2 и 3 января будет пасмурно, без осадков. Температура воздуха 2−5 градусов со знаком плюс ночью и и 6−7 днем. Начиная с 4 января в Краснодаре немного потеплеет, но пойдут дожди.