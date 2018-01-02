Экстренное предупреждение в связи с возможным сходом лавин объявлено в горах Сочи, Кабардино-Балкарии, Дагестана и Северной Осетии, сообщил в понедельник Южный региональный центр МЧС.

«В период с 18:00 1 января до 18:00 2 января 2018 года в горах Карачаево-Черкесской Республики, Кабардино-Балкарской Республики, Республики Северная Осетия-Алания, Республики Дагестан и в горах Сочи выше 1,5 тыс. м лавиноопасно», — говорится в сообщении.



По данным пресс-службы главного управления МЧС по Карачаево-Черкесии, в республике в ближайшие дни также будет лавиноопасно. «В период со 2 января по 4 января 2018 года в горах Карачаево-Черкесской Республики лавиноопасно, существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, не выше муниципального характера, связанных с повреждением в горных и предгорных районах», — поясняется в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.