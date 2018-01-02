Ученые предупредили о десятилетнем похолодании на юге России

С 2018 года на юге России начинается десятилетний цикл похолодания.

Предвестниками такого цикла являются неожиданно суровые зимы, которые в последние годы преобладают в районе. В частности, он указал на продолжительность ледостава на Каспии и Азове, достигавшую в отдельные годы 80 дней.