Ученые предупредили о десятилетнем похолодании на юге России

С 2018 года на юге России начинается десятилетний цикл похолодания.
Предвестниками такого цикла являются неожиданно суровые зимы, которые в последние годы преобладают в районе. В частности, он указал на продолжительность ледостава на Каспии и Азове, достигавшую в отдельные годы 80 дней.
Ученые предупредили о десятилетнем похолодании на юге РоссииВторник, 02 января 2018 07:37
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С 2018 года на юге России начинается десятилетний цикл похолодания.
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