Акцизы на бензин выросли в России с 1 января 2018 года

В России вступили в силу поправки в Налоговый кодекс, которые предусматривают повышение акцизного сбора на дизельное топливо и бензин пятого класса. С сегодняшнего дня акцизы на эти виды топлива выросли на 50 коп. за литр. В результате акцизы на бензин пятого класса увеличились на 10,7% и составляют 11,2 тыс. руб. за тонну. С 1 июля они вырастут до 11,8 тыс. руб. за тонну



Акцизы на дизельное топливо также увеличатся в два этапа. С 1 января акциз составляет 11,2 тыс. руб. за тонну, а с 1 июля вырастет до 11,8 тыс. руб. за тонну.



Министр финансов Антон Силуанов в сентябре 2017 года говорил, что доходы, которые правительство получит в результате повышения налога, пойдут на строительство трасс в Калининграде и Крыму.