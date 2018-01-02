Южная Корея готовится к переговорам с КНДР о допуске к Олимпиаде

Как сообщают местные СМИ, южнокорейский президент высоко оценил и поддержал готовность КНДР принять участие в Олимпиаде.

Выступая с новогодним обращением к северокорейскому народу, Ким Чен Ын отметил, что КНДР готова отправить свою команду на Игры. Кроме того, он также подчеркнул необходимость улучшения отношений с Республикой Корея.



Ранее cообщалось, что вопрос безопасности самих зимних Игр в Пхёнчхане вызывает серьезные опасения у международного сообщества на фоне резкого обострения ситуации на Корейском полуострове из-за ракетно-ядерной активности Пхеньяна.