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Южная Корея готовится к переговорам с КНДР о допуске к Олимпиаде

Вторник, 02 января 2018 07:43
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Как сообщают местные СМИ, южнокорейский президент высоко оценил и поддержал готовность КНДР принять участие в Олимпиаде.
Выступая с новогодним обращением к северокорейскому народу, Ким Чен Ын отметил, что КНДР готова отправить свою команду на Игры. Кроме того, он также подчеркнул необходимость улучшения отношений с Республикой Корея.

Ранее cообщалось, что вопрос безопасности самих зимних Игр в Пхёнчхане вызывает серьезные опасения у международного сообщества на фоне резкого обострения ситуации на Корейском полуострове из-за ракетно-ядерной активности Пхеньяна.

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