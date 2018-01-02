〉  Адреса бесплатного распространения газеты«Кубань сегодня» 

СЮЖЕТ ДНЯ

Польша отказалась принимать беженцев из мусульманских стран

Вторник, 02 января 2018 07:47
Оцените материал
(1 Голосовать)

Европейская комиссия в четверг подала в суд Европейского союза иск против Польши, Венгрии и Чехии за отказ принять беженцев в рамках программы ЕС по релокации.

«Мы стоим неизменно на такой позиции, которую “Право и справедливость” (правящая партия Польши) сформулировала еще перед выборами (более двух лет назад), что не будем мы принимать в Польше мигрантов с Ближнего востока и Северной Африки», — сказал Моравецкий.

«В то же время на восточных рубежах Европейского союза мы необычайно сильно участвуем в снижении напряжения, приняли уже несколько десятков, а может, несколько сотен тысяч беженцев с Украины», — добавил он.

По его словам, в Польше проживают «около миллиона, а может, полутора миллионов украинцев». «Минимум несколько десятков тысяч из них прибыли из регионов, объятых войной», — добавил он.

Отвечая на вопрос о том, что отец Моравецкого — депутат сейма, один из руководителей оппозиции времен ПНР Корнель Моравецкий — высказал мнение, что несколько тысяч беженцев не повредят Польше, премьер заявил, что это не меняет позицию правительства.

«Мой отец имеет очень интересные взгляды в некоторых вопросах, радикальные — в других, но это не на йоту не изменит позицию правительства в отношении беженцев», — сказал Моравецкий.

Прочитано 47 раз
Ключевые слова

Похожие материалы

Другие материалы в этой категории: « Южная Корея готовится к переговорам с КНДР о допуске к Олимпиаде Группа гусей совершила «побег» из городского парка в Краснодаре‍ »
Наверх

Видео Кубань СЕГОДНЯ

Очередной потоп парализовал центр Кубанской столицы.