Группа гусей совершила «побег» из городского парка в Краснодаре‍

Жители кубанской столицы устроили охоту на группу гусей, которые покинули территорию городского парка в Краснодаре. Бдительные граждане не стали отлавливать и разбирать птицу себе по домам, чтобы приготовить из них что-нибудь вкусненькое, а устроили им обратную прогулку. Вернуться птицам в пруд, в котором они всегда жили, помог один из активистов. Неравнодушный мужчина хитростью задержал беглецов и направил их обратно к водоёму Горпарка.



Птицы успели дойти до улицы Захарова, именно здесь стаю развернули в обратном направлении.



Фотографии побега попали в социальные сети. Местные жители говорят, что эти длинношеии товарищи не раз устраивали подобные забеги по городским улицам и «совсем потеряли страх».