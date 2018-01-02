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Группа гусей совершила «побег» из городского парка в Краснодаре‍

Вторник, 02 января 2018 07:50
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Жители кубанской столицы устроили охоту на группу гусей, которые покинули территорию городского парка в Краснодаре. Бдительные граждане не стали отлавливать и разбирать птицу себе по домам, чтобы приготовить из них что-нибудь вкусненькое, а устроили им обратную прогулку. Вернуться птицам в пруд, в котором они всегда жили, помог один из активистов. Неравнодушный мужчина хитростью задержал беглецов и направил их обратно к водоёму Горпарка.

Птицы успели дойти до улицы Захарова, именно здесь стаю развернули в обратном направлении.

Фотографии побега попали в социальные сети. Местные жители говорят, что эти длинношеии товарищи не раз устраивали подобные забеги по городским улицам и «совсем потеряли страх».

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