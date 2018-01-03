«Альфа-банк» не будет сотрудничать с оборонными предприятиями из-за санкций

«Это не значит, что мы разом порвали с ними отношения. Мы стараемся максимально сократить риски», — добавил он.
По словам Сысуева, российские оборонные предприятия составляли значительную часть кредитного портфеля «Альфы».
Ранее основатель «Альфа-Групп» Михаил Фридман подтвердил Forbes, что из-за западных санкций банк перестает обслуживать российские оборонные предприятия. «Ну что делать. Конечно, мы оттуда ушли», — сказал он.
При этом Фридман добавил, что «оборонные предприятия в основном финансировало государство».
«Альфа-банк» не будет сотрудничать с оборонными предприятиями из-за санкцийСреда, 03 января 2018 23:48
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«Это не значит, что мы разом порвали с ними отношения. Мы стараемся максимально сократить риски», — добавил он.
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