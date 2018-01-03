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В Сочи объявили экстренное предупреждение по лавиноопасности

Среда, 03 января 2018 23:49
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По данным Ростовского гидрометцентра, лавиноопасно будет в горах на отметках выше 1000 метров.
Спасатели напомнили жителям и гостям региона о необходимости соблюдать меры безопасности.
В снегопад и непогоду туристам рекомендуется не выходить в горы, а находясь в горах — следить за погодой и избегать мест возможного схода лавин, в частности склонов крутизной более 30°. ГУ МЧС России по Краснодарскому краю опубликовало на своем сайте правила поведения при попадании под лавину.
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует звонить по телефонам 8 (861) 268−64−40 или 101.

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