В Краснодаре начался ремонт на Тургеневском мосту

Заключение о необходимости ремонта было сделано после обследования текущего состояния моста.

Работы будут проводиться в два этапа. К концу дня 2 января к ним приступят на левой половине моста — со стороны въезда в город, затем — строители перейдут на правую сторону моста, будут закрыты 2 полосы на выезд из города. При этом полосы на въезд откроют, двигаться по ним можно будет в двух направлениях.

В МКУ «Единая служба заказчика» также уточнили, что замена деформационных швов продлится менее месяца и должна быть завершена в последней декаде января. Бригады дорожников будут работать в две смены — в дневное и ночное время, по 12 человек в смену, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.