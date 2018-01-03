〉  Адреса бесплатного распространения газеты«Кубань сегодня» 

СЮЖЕТ ДНЯ

В Краснодаре начался ремонт на Тургеневском мосту

Среда, 03 января 2018 23:51
Оцените материал
(0 голосов)

Заключение о необходимости ремонта было сделано после обследования текущего состояния моста.
Работы будут проводиться в два этапа. К концу дня 2 января к ним приступят на левой половине моста — со стороны въезда в город, затем — строители перейдут на правую сторону моста, будут закрыты 2 полосы на выезд из города. При этом полосы на въезд откроют, двигаться по ним можно будет в двух направлениях.
В МКУ «Единая служба заказчика» также уточнили, что замена деформационных швов продлится менее месяца и должна быть завершена в последней декаде января. Бригады дорожников будут работать в две смены — в дневное и ночное время, по 12 человек в смену, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

Прочитано 77 раз
Ключевые слова

Похожие материалы

Другие материалы в этой категории: « В Сочи объявили экстренное предупреждение по лавиноопасности На Кубани полиция начала проверку видео со стреляющим мужчиной »
Наверх

Видео Кубань СЕГОДНЯ

Очередной потоп парализовал центр Кубанской столицы.