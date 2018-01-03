В Сочи 4 января откроют новый сквер

Участок в 7000 м2 ранее пустовал. Затем появился инвестор, желающий построить там многоквартирный дом. Но общими усилиями жителей этого района и администрации города территорию удалось отстоять в судах. Теперь это место благоустроено и доступно для отдыха горожан.

Сначала специалисты провели планировку участка, установили дренажные системы. Так как сквер находится на возвышении, откуда открывается прекрасный вид на горы, были возведены опорные стены. Затем на территории появилась детская площадка и воркаут зона, две автостоянки, скамейки, урны, пешеходные дорожки, вымощенные плиткой. Высажено почти 200 деревьев, в том числе ель, которую украсили к Новому году. Работы шли в течение двух месяцев.

По случаю открытия нового сквера состоится праздник с песнями, танцами творческих коллективов, угощениями для всех желающих. Начало в 11.00.

Жители микрорайона предложить назвать этот сквер «Бытха» и установить там символ района – птицу.

Название микрорайона сложилось исторически. До конца 19 века здесь проживали убыхи – народность, родственная адыгам и абхазам. Бытха считалась священной горой. По легенде, в одном из гротов стояла скульптура птицы. Считалось, она приносит жителям благополучие, достаток и счастье.

Всего в микрорайоне проживают более 15 тысяч человек. Рядом с новым сквером расположена школа, многоэтажные и частные дома. Местные жители с нетерпением ждали появления зеленого уголка, в котором можно отдыхать семьями.