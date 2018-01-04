Путин подписал закон о доступе малого бизнеса к закупкам госкомпаний

Изменения направлены на повышение прозрачности закупок юрлиц, подпадающих под действие закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и на сокращение их издержек за счет широкого внедрения технологий электронных торгов.

Документ устанавливает исчерпывающий перечень способов закупок, возможность дочерних обществ заказчиков присоединиться к положению о закупке основных обществ, право правительства РФ определять обязательный для заказчиков объем закупок в электронной форме.

Документом вводятся определения конкурентных и неконкурентных процедур закупок, устанавливаются требования к порядку проведения закрытых конкурентных закупок и закрепляются полномочия правительства по определению порядка проведения закрытых процедур в электронной форме и заказчиков, которые будут обязаны проводить такие процедуры.

За Федеральным казначейством закрепляются полномочия по ведению в единой информационной системе реестра заказчиков в установленном правительством РФ порядке. Реестр позволит участникам закупок оптимизировать поиск заказов, в том числе с учетом места нахождения участника закупок.