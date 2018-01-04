По другому пути пойдут автобусные маршруты № 44 и 121А

С 7 января два муниципальных автобусных маршрута № 44 «Комсомольский микрорайон — автовокзал «Южный» и № 121А «Микрорайон «Губернский» — Мегацентр «Красная площадь» — хутор Черников» пойдут по другому пути, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

«— Изменения направлены на улучшение качества транспортного обслуживания горожан. По многочисленным обращениям жителей краевого центра маршрут № 121А свяжет активно развивающиеся микрорайоны по ул. Черкасской и ул. Восточно-Кругликовской с социальными и торговыми объектами, расположенными по ул. Российской. Маршрут № 44 станет удобнее и короче, — прокомментировали в городском департаменте транспорта и организации дорожного движения.

Как пояснили специалисты, теперь маршрут № 121А, перенаправленный на ул. Российскую, позволит жителям доехать до детских садов, школы и ТЦ «Лента», расположенных по этой улице. Маршрут исключит заезд к кинотеатру «Аврора», сократив время в пути.

Автобусы на маршруте № 44 «Комсомольский микрорайон — автовокзал «Южный», пойдут по следующим улицам: ул. Сормовская, ул. Уральская, ул. им. Тюляева, ул. Сормовская, ул. им. Селезнева, ул. 2-я Пятилетка, ул. Ставропольская, ул. им. Митрофана Седина, ул. Мира, ул. Октябрьская, ул. им. Красина, ул. Оранжерейная, ул. Индустриальная, ул. Беговая, ул. Индустриальная, ул. Октябрьская, ул. Мира, ул. им. Седина, ул. Ставропольская, ул. Старокубанская, ул. Сормовская, ул. им. Тюляева, ул. Уральская, ул. Сормовская.

Остановочный пункт, расположенный по ул. им. 30-й Иркутской Дивизии, будет перенесен на ул. 1 Мая, где расположена конечная остановка других автобусов, следующих в КМР, — сообщает пресс-служба администрации Краснодара.