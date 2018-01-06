Постпред России при ООН призвал США не вмешиваться во внутренние дела Ирана

США распыляют энергию Совета Безопасности ООН, созывая заседание по ситуации в Иране, предлагают вмешаться во внутренние дела страны, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

«Вы распыляете энергию Совета вместо того, чтобы направить ее на разрешение острых кризисных ситуаций в Афганистане, Сирии, Ливии, Ираке, Йемене, КНДР, на Африканском континенте. Вы предлагаете заняться вмешательством во внутренние дела государства», — сказал он, выступая на заседании СБ ООН по Ирану.

Дайте Ирану самому разобраться со своими проблемами. Тем более, что это и происходит.

Василий Небензя

Постпред РФ при ООН

Он отметил, что Россия «не хочет быть причастна к дестабилизации в Иране или где бы то ни было».