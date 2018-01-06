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Постпред России при ООН призвал США не вмешиваться во внутренние дела Ирана

Суббота, 06 января 2018 08:12
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США распыляют энергию Совета Безопасности ООН, созывая заседание по ситуации в Иране, предлагают вмешаться во внутренние дела страны, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
«Вы распыляете энергию Совета вместо того, чтобы направить ее на разрешение острых кризисных ситуаций в Афганистане, Сирии, Ливии, Ираке, Йемене, КНДР, на Африканском континенте. Вы предлагаете заняться вмешательством во внутренние дела государства», — сказал он, выступая на заседании СБ ООН по Ирану.
Дайте Ирану самому разобраться со своими проблемами. Тем более, что это и происходит.
Василий Небензя
Постпред РФ при ООН
Он отметил, что Россия «не хочет быть причастна к дестабилизации в Иране или где бы то ни было».

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