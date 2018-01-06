Митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор провел церковную службу в храме ИК-9 УФСИН России по Краснодарскому краю

В день памяти святой великомученицы Анастасии Узорешительницы в освященном в ее честь храме, находящемся на территории исправительной колонии №9 (г. Хадыженск), прошла божественная литургия. Во время церковной службы в храме присутствовали начальник УФСИН России по Краснодарскому краю Виктор Пестов, руководитель ИК-9 Андрей Короленко, сотрудники исправительного учреждения, осужденные.

Вместе с митрополитом Екатеринодарским и Кубанским Исидором богослужение совершали ректор Екатеринодарской духовной семинарии протоиерей Игорь Олжабаев, помощник начальника УФСИН по организации работы с верующими протоиерей Василий Плиска, духовенство Свято-Екатериниского кафедрального собора г. Краснодара.

По окончании богослужения митрополит Исидор обратился ко всем присутствовавшим с архипастырским словом и подарил храму ИК-9 икону Божией матери «Неупиваемая чаша». Осужденные также получили из рук Владыки Исидора иконы Анастасии Узорешительницы и молитвословы.

Виктор Пестов преподнес Владыке Исидору Владимирскую Икону Божией Матери, написанную в художественной мастерской колонии.

После службы Виктор Пестов и митрополит Исидор обсудили вопросы сотрудничества в деле духовно-нравственного воспитания осужденных и пообщались с теми из них, кто состоит в православной общине ИК-9.

После этой встречи Владыка Исидор поприветствовал и поздравил с Рождеством Христовым остальных осужденных, отбывающих наказание в ИК-9. Для них был организован небольшой концерт православной песни в исполнении хора священнослужителей Свято-Екатерининского кафедрального Собора.