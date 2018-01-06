Предстоящие выходные, по прогнозам синоптиков, будут теплыми, но пасмурными

В Краснодаре возможны незначительные осадки. Температура воздуха — 9 градусов выше нуля. Ветер северо-восточный со скоростью 2 м/с. Дождь в ночь на 6 января чуть понизит температуру в субботний день. Днем показания термометра составят — 6−8 градусов тепла. В воскресенье краснодарцев ждет преимущественно солнечная погода. Воздух прогреется до 10−12 градусов тепла.

На Черноморском побережье будет чуть теплее — до 14 градусов тепла. В субботу, 6 января, прогноз обещает незначительные осадки в виде дождя. Температура воздуха днем составит 10−12 градусов выше нуля. В воскресенье, 7 января, синоптики прогнозируют солнечную погоду. Воздух прогреется до 12−16 градусов тепла.

На Азовском побережье Кубани в предстоящие выходные будет чуть холоднее. В субботу, 6 января, без осадков, прохладно — 2−3 градуса выше нуля. В воскресенье, 7 января, будет тепло и солнечно. Воздух прогреется до 7 градусов тепла.