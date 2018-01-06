В Черное море вошел эсминец ВМС США Carney‍

Американский эсминец Carney стал первым кораблем ВМС США, вошедшим в Черное море в 2018 году.

Как сообщает информагентство РИА Новости, ранее этот же корабль посещал Украину в рамках учений «Си Бриз — 2017» в июле прошлого года. Тогда на его борт поднялся украинский лидер Петр Порошенко. По всей видимости, в этот раз эсминец снова зайдет в Одесскую гавань.

Фотографии судна возле турецких берегов Турции также разместил твиттер-аккаунт Yoruk Isik. В нем публикуются данные о движении военных кораблей через Босфор.