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В Черное море вошел эсминец ВМС США Carney‍

Суббота, 06 января 2018 08:22
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Американский эсминец Carney стал первым кораблем ВМС США, вошедшим в Черное море в 2018 году.

Как сообщает информагентство РИА Новости, ранее этот же корабль посещал Украину в рамках учений «Си Бриз — 2017» в июле прошлого года. Тогда на его борт поднялся украинский лидер Петр Порошенко. По всей видимости, в этот раз эсминец снова зайдет в Одесскую гавань.

Фотографии судна возле турецких берегов Турции также разместил твиттер-аккаунт Yoruk Isik. В нем публикуются данные о движении военных кораблей через Босфор.

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