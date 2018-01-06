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В ГИБДД России с 1 января сократили 10 тысяч должностей

Суббота, 06 января 2018 08:24
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Президент России Владимир Путин своим указом о сокращении штата ГИБДД уволил 10 тыс. сотрудников МВД, сообщает «Газета.Ru». Согласно внутреннему приказу МВД №983, который был издан для реализации указа президента, под новое сокращение попали исключительно сотрудники ГИБДД. Как отмечает издание, сокращение коснется каждого пятого сотрудника, так как осенью прошлого года их число составляло 55 тыс. человек.

В приказе ведомства уточняется, что сокращение затронет все регионы, но никак не коснется только двух подразделений ГИБДД. Кроме того, у сокращаемых сотрудников будет возможность продолжить службу в других подразделениях, говорится в документе.

Напомним, 31 декабря президент подписал указ, который устанавливает предельную штатную численность МВД России. Согласно указу, с 1 января 2018 года численность сотрудников органов внутренних дел России составит 894 871 единицы.

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