Ежедневно канатные дороги Красной поляны посещают до 16 тысяч человек

В первые дни 2018 года сотрудники координационного штаба по проведению лыжного сезона в Сочи работали круглосуточно. В Красную Поляну приехало 15 тысяч автомобилей.

На подъемниках ежедневно поднимались 16 тысяч человек. Если возле мест посадки возникали очереди, то туристов развлекали аниматоры. Гостям курорта предлагали чай, горячие блины и кофе.

- В работе штаба приняли участие свыше 50 представителей администрации Краснодарского края и города Сочи. Что касается рождественских праздников, то мы также ожидаем загрузку до 100% - рассказал заместитель главы города Сочи Сергей Юрченко.

Мониторят ситуацию с пробками на дорогах и сферу услуг и специалисты Роспортебнадзора. Эксперты оценивают уровень сервиса и сдерживают рост цен в отелях.

Что касается общественного транспорта, автобусы ходят с интервалом в 7 минут. А из Сочи каждые 20 минут. В этом году лыжники и сноубордисты могут добраться в горы и на едином скибасе.