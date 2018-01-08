На ферме в Тимашевском районе обнаружили вспышку африканской чумы свиней

Управление Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея сообщило о вспышке африканской чумы свиней в Тимашевском районе в микрорайоне Индустриальном.
— При лабораторных исследованиях, проведенных в ГБУ «Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория», доставленного диагностического материала от свинопоголовья, павшего на территории фермы ООО «Свинокомплекс «Развильненский» выявлен вирус АЧС, — говорится в заявлении ведомства.
Сейчас сотрудники Россельхознадзора изымают здоровое поголовье в очаге инфекции.
На ферме в Тимашевском районе обнаружили вспышку африканской чумы свинейПонедельник, 08 января 2018 08:19
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Управление Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея сообщило о вспышке африканской чумы свиней в Тимашевском районе в микрорайоне Индустриальном.
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