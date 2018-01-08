ЦИК закончил прием документов от самовыдвиженцев

Центральная избирательная комиссия России закончила прием документов от претендентов-самовыдвиженцев на выборы президента, которые пройдут в марте этого года.

7 января было последним днем для подачи в ЦИК документов от самовыдвиженцев. Члены ЦИК работали до полуночи. За воскресенье в комиссию поступили документы от пяти самовыдвиженцев, сообщает ТАСС.

С начала президентской кампании в ЦИК поступило 46 уведомлений от самовыдвиженцев, но лишь 15 из них подали документы. Выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года.