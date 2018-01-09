Самая богатая женщина Китая заработала $2,1 млрд за четыре дня

Состояние самой богатой женщины Китая Ян Хуэйянь с начала года увеличилось с $23,6 млрд до $25,6 млрд, сообщает Bloomberg.

По информации агентства, за четыре дня работы бирж владелица контрольного пакета акций компании Country Garden Holdings стала богаче на $2,1 млрд. В рейтинге миллиардеров Bloomberg Billionaires Index Ян Хуэйянь занимает 31 место. Она также вошла в рейтинг владельцев самых быстрорастущих состояний в 2017 году по версии Forbes.

Country Garden — девелоперская компания, занимающаяся строительством элитного жилья. Была основана в 1997 году отцом предпринимательницы Яном Гоцяном. В 2007 году он передал дочери 70% акций компании. Сам господин Гоцяном остался председателем и главным исполнительным директором Country Garden.